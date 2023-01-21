Папа Римский Франциск очень хотел бы встретиться с Владимиром Путиным

Кардинал и папский церемониймейстер Конрад Краевский заявил, что Папа Франциск все еще надеется встретиться с российским президентом.

По мнению главы Святого Престола, именно Владимир Путин может остановить конфликт в Украине.

"К сожалению, эта встреча не состоится, несмотря на усилия Ватикана", - отметил он.

Кардинал Конрад Краевский дал интервью порталу Interia.pl, в котором рассказал о своих поездках в Украину и о помощи, направленной гражданскому населению от имени Святейшего Отца.

Он отметил, что Папа также хотел бы лично поговорить с президентом России.

"Папа Римский хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, потому что он может остановить этот конфликт. К сожалению, эта встреча не состоялась, несмотря на усилия Ватикана", - заявил Краевский.