Corriere della Sera рассказала о схеме поставки Италией ЗРК Patriot в Украину через Словакию

Итальянское издание сообщило о схеме, согласно которой Рим поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot при посредничестве Братиславы.

Италия может поставить в Словакию зенитно-ракетные комплексы Sapt/T, а Братислава, в свою очередь передаст Украине, имеющиеся у нее комплексы ПВО Patriot, сообщает Corriere della Sera.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто дал интервью изданию после заседания контактной группы на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Глава итальянского оборонного ведомства подчеркну, что Украине однозначно будет направлен новый пакет военной помощи, но его содержание засекречено.

При этом Крсетто уклонился от прямого ответа на вопрос, поставит ли Италия зенитно-ракетные комплексы в Украину.