Страны Балтии требуют от Берлина немедленно поставить Украине танки Leopard

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Берлина немедленно поставить Украине танки Leopard, сообщает Reuters.

В субботу, 21 января главы МИД - литовец Габриэлюс Ландсбергис, латыш Эдгарс Ринкевичс и эстонец Урмас Рейнсалу выступили с совместным заявлением, с призывом к Германии "немедленно поставить Украине танки Leopard".

"Германия, как ведущая европейская держава, несет в этом отношении особую ответственность", - говорится совместное заявление, опубликованное в социальных сетях.

В ходе завершившегося заседания Контактной группы обороны Украины на американской базе в Германии Рамштайн не удалось достичь договоренности о передаче Украине немецких танков Leopard.

Берлин опасается эскалации конфликта и считает, что отправка тяжелых боевых машин на Украину будет воспринята в Москве как слишком активное участие Запада на стороне Киева.