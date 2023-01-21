Французское отделение российского канала RT объявляет о своем закрытии
2023-01-21 22:58
RT France, французское отделение российского канала RT, объявило в субботу о своем закрытии на следующий день после замораживания его банковских счетов.
«Таким образом, после 5 лет безжалостности власти добились своей цели: закрытие RT France (...) Главное управление казначейства приняло решение заморозить банковские счета RT France, сделав невозможным продолжение нашей активности», — сообщила в Twitter Ксения Федорова, президент и директор канала.
Ранее деятельность канала была приостановлена решением соответствующих органов Евросоюза.
Опубликовано: Тарас Медведев