Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну, женился в свой 93-й день рождения

Легендарный американский астронавт Базз Олдрин, участник миссии «Аполлон-11» и второй человек, ступивший на Луну, объявил о свадьбе в пятницу, в свой 93-й день рождения.

Базз Олдрин и Анка Фор, исполнительный вице-президент Buzz Aldrin Ventures, узаконили свой союз на частной церемонии.

«В свой 93-й день рождения (…) я счастлив сообщить, что моя давняя любовь, доктор Анка Фаур, и я поженились», — написал астронавт в Твиттере: «Мы были соединены священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и взволнованы, как сбежавшие подростки».

Согласно профилю в LinkedIn, Анка Фаур получила докторскую степень в области химического машиностроения в 1996 году в Университете Питтсбурга.

До прихода в Buzz Aldrin Ventures она работала в химических компаниях Union Carbide и Johnson Matthey.

Три предыдущих брака Базза Олдрина закончились разводом.

