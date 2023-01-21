Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну, женился в свой 93-й день рождения

APS
2023-01-21 23:04

Легендарный американский астронавт Базз Олдрин, участник миссии «Аполлон-11» и второй человек, ступивший на Луну, объявил о свадьбе в пятницу, в свой 93-й день рождения.

Базз Олдрин и Анка Фор, исполнительный вице-президент Buzz Aldrin Ventures, узаконили свой союз на частной церемонии.

«В свой 93-й день рождения (…) я счастлив сообщить, что моя давняя любовь, доктор Анка Фаур, и я поженились», — написал астронавт в Твиттере: «Мы были соединены священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и взволнованы, как сбежавшие подростки».

Согласно профилю в LinkedIn, Анка Фаур получила докторскую степень в области химического машиностроения в 1996 году в Университете Питтсбурга. 

До прихода в Buzz Aldrin Ventures она работала в химических компаниях Union Carbide и Johnson Matthey. 

Три предыдущих брака Базза Олдрина закончились разводом.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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