Владимир Рогов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Краснополье в ДНР от подразделений ВСУ.

21 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Краснополье к северу от железнодорожной станции «Соль» в Донецкой Народной Республике.

Поимо прочего, Рогов напомнил, что ранее штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили населённый пункт Двуречье в ДНР от подразделений Вооружённых сил Украины.