Археологи из Оксфорда обнаружили захоронение римского периода, где головы находились у ног похороненных
Открытие, которое включало свидетельства поселений римского и железного веков, было сделано в Уинтрингеме недалеко от Сент-Неотс, Кембриджшир.
Это место, построенное 2500 лет назад, будет показано в последнем сериале программы BBC Two «В поисках Британии».
Археолог Патрик Моан рассказал, что находка «раскрыла удивительные сведения о людях» этого региона.
Археологи обнаружили поселение железного века, состоящее из 40 домов и сети дорожек и ограждений, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.
Команда оксфордских археологов также обнаружила римские монеты, броши, большое свинцовое блюдо и многочисленные керамические сосуды.
Также были обнаружены римская печь и большое количество жерновов для измельчения зерна.
Эксперты заявили, что обезглавленные скелеты датируются третьим веком нашей эры, причем в 11 из 17 захоронений головы располагались у ног.
По словам археологов, людей часто хоронили с глиняной посудой, а в одном случае вместо головы был уложен глиняный сосуд.
Опубликовано: Тарас Медведев