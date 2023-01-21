Археологи из Оксфорда обнаружили захоронение римского периода, где головы находились у ног похороненных

Открытие, которое включало свидетельства поселений римского и железного веков, было сделано в Уинтрингеме недалеко от Сент-Неотс, Кембриджшир.

Это место, построенное 2500 лет назад, будет показано в последнем сериале программы BBC Two «В поисках Британии».

Археолог Патрик Моан рассказал, что находка «раскрыла удивительные сведения о людях» этого региона.

Археологи обнаружили поселение железного века, состоящее из 40 домов и сети дорожек и ограждений, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Команда оксфордских археологов также обнаружила римские монеты, броши, большое свинцовое блюдо и многочисленные керамические сосуды.

Также были обнаружены римская печь и большое количество жерновов для измельчения зерна.

Эксперты заявили, что обезглавленные скелеты датируются третьим веком нашей эры, причем в 11 из 17 захоронений головы располагались у ног.

По словам археологов, людей часто хоронили с глиняной посудой, а в одном случае вместо головы был уложен глиняный сосуд.

