Полковник американской армии в отставке, бывший сенатор Ричард Блэк заявил, что в боях погибло около 150 000 украинских военных.

Он рассказал, что Запад шесть недель назад получил от Украины документ, в котором 200 тысю человек числились в запись из моргов и с кладбищ.

Еще 35 тыс. считались пропавшими без вести. По его мнению, на данный момент количество погибших украинских бойцов составляет около 150 тыс.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин говорил о том, что под Соледаром погиби тысячи украинских военных.