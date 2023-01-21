Американский полковник Блэк озвучил данные запада о гибели около 150 000 украинских военных
2023-01-21 23:53
Полковник американской армии в отставке, бывший сенатор Ричард Блэк заявил, что в боях погибло около 150 000 украинских военных.
Он рассказал, что Запад шесть недель назад получил от Украины документ, в котором 200 тысю человек числились в запись из моргов и с кладбищ.
Еще 35 тыс. считались пропавшими без вести. По его мнению, на данный момент количество погибших украинских бойцов составляет около 150 тыс.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин говорил о том, что под Соледаром погиби тысячи украинских военных.
Опубликовано: Светлана Репина