Телеканал RT France закрылся из-за заморозки банковских счетов
2023-01-21 23:57
На сайте RT France появилось сообщение о закрытии телеканала в связи с заморозкой его банковских счетов.
В сообщении сказано, что дальнейшая деятельность телеканала невозможна из-за решения Главного управления казначейства.
Представители канала считают, что закрытие RT France – это только первый шаг, а далее аналогичные меры будут приняты в отношении других СМИ.
Телеканал RT France с декабря 2017 года вел вещание на французском языке. В 1 марта 2022 года его запретили во Франции.
Опубликовано: Светлана Репина