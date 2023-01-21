Телеканал RT France закрылся из-за заморозки банковских счетов

На сайте RT France появилось сообщение о закрытии телеканала в связи с заморозкой его банковских счетов.

В сообщении сказано, что дальнейшая деятельность телеканала невозможна из-за решения Главного управления казначейства.

Представители канала считают, что закрытие RT France – это только первый шаг, а далее аналогичные меры будут приняты в отношении других СМИ.

Телеканал RT France с декабря 2017 года вел вещание на французском языке. В 1 марта 2022 года его запретили во Франции.