Украинского министра Лозинского задержали по подозрению в получении взятки в 400 тысяч долларов
2023-01-22 00:14
Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало министра инфраструктуры, общин и территории Василия Лозинского.
Его подозревают в получении взятки в размере 400 тыс. долларов при закупке генераторов.
Возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью, служебным положением, обещании или получении выгоды в крупном размере должностным лицом.
В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что министр будет уволен со своей должности.
Опубликовано: Светлана Репина