Украинского министра Лозинского задержали по подозрению в получении взятки в 400 тысяч долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало министра инфраструктуры, общин и территории Василия Лозинского.

Его подозревают в получении взятки в размере 400 тыс. долларов при закупке генераторов.

Возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью, служебным положением, обещании или получении выгоды в крупном размере должностным лицом.

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что министр будет уволен со своей должности.