Украинский генерал Павлюк: ВСУ провели учения на границе с Беларусью

Украинские военные провели учения на границе с Беларусью. Об этом сообщил генерал Александр Павлюк, начальник штаба и заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.

По его словам, в северной части Украины состоялись учения, во время которых отрабатывалось умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта.

Военные тренировались ликвидировать такие группы при помощи танковых подразделений, огневых групп, пехоты и бронетранспортеров.

В ходе учения также были отработаны взаимодействия штурмовых стрелковых групп с бронетехникой при штурме населенного пункта.