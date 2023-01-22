Глава Минобороны Украины Резников: некоторые пакеты военной помощи на базе Рамштайн были согласованы тайно

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что часть пакетов военной помощи во время встречи в формате «Рамштайн» была согласована «за закрытыми дверями».

По его словам, речь идет в основном об усилении украинской противовоздушной обороны.

На авиабазе Рамштайн в Германии прошла очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Там обсуждалось усиление военной поддержки украинских военных, включая поставки танков западного производства.