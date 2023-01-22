Iltalehti: Россия усилит войска на границе в ответ на вступление Финляндии в НАТО
2023-01-22 01:12
Издание Iltalehti сообщает, что в ответ на присоединение Финляндии к НАТО Россия усилит войска на границе с этим государством.
Автор материала отмечает, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже заявил о необходимости создания двух новых военных округов у финской границы.
Он также отметил, что новый армейский корпус будет сформирован в Карелии.
Ранее Шойгу анонсировал увеличение численности российских Вооруженных сил до 1,5 млн человек.
Опубликовано: Светлана Репина