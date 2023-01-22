В Париже участники протестов против пенсионной реформы громят банки и банкоматы

По информации СМИ, во время акций протеста против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки.

Сообщается, что члены группы black block громят банки и банкоматы на улицах, ломают светофоры.

Протестующие обращаются к Макрону с обещанием, что будут бороться до самого конца.

Ранее в МВД Франции заявили, что участниками акций протеста против пенсионной реформы стали более 1 млн человек.