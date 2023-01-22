Советник офиса Зеленского Подоляк: Германии следует отказаться от исторического чувства вины перед Россией

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Германию отказаться от исторического чувства вины перед Россией.

Он отметил, что Германии пора принять на себя ответственность.

По его словам, некоторые депутаты в бундестаге предлагают прекратить помощь украинским военным.

Ранее депутат бундестага Штефан Котрэ заявил, что власти Германии должны занять более сдержанную позицию и прекратить направлять оружие на Украину.