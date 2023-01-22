Советник офиса Зеленского Подоляк: Германии следует отказаться от исторического чувства вины перед Россией
2023-01-22 02:02
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Германию отказаться от исторического чувства вины перед Россией.
Он отметил, что Германии пора принять на себя ответственность.
По его словам, некоторые депутаты в бундестаге предлагают прекратить помощь украинским военным.
Ранее депутат бундестага Штефан Котрэ заявил, что власти Германии должны занять более сдержанную позицию и прекратить направлять оружие на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина