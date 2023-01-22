Bild am Sonntag: глава Минобороны Германии Писториус собирается посетить Украину

Издание Bild am Sonntag сообщает, что новый глава Минобороны Германии Борис Писториус в ближайшее время планирует посетить Украину.

По словам министра, этот визит может состояться в течение следующего месяца.

Он также отметил, что маршрут поездки пока не определен окончательно, но сама она уже запланирована.

Ранее сообщалось, что Писториус планирует проверить, какие танки Leopard Германия может передать украинским военным.