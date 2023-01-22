The Sun: Илон Маск опасается похищения, поэтому нанял сотню телохранителей
2023-01-22 02:24
Издание The Sun сообщает, что Илон Маск опасается похищения, поэтому нанял сотню телохранителей.
Миллиардер также усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в Южно-Африканской Республике.
Отец Маска рассказал, что его сын недавно получал угрозы, поэтому у него есть опасения по поводу похищения его самого или Эррола.
Ранее сообщалось, что такие страхи появились у Илона Маска после публикации файлов Twitter, связанных с властями США.
Опубликовано: Светлана Репина