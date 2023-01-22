Президент Лула уволил главнокомандующего армией через две недели после погромов в Бразилиа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил главнокомандующего армией Хулио Сезара де Арруду через две недели после атак на центры власти в Бразилиа, сообщает AFP.

Хулио Сезар де Арруда временно исполнял эту функцию с 30 декабря и был утвержден на этой должности в начале января новой администрацией.

Как сообщает GloboNews, его заменит на посту командующий юго-восточной группы войск Томас Рибейро Пайва.

Томас Рибейро Пайва заявил в среду, что армия продолжит «гарантировать демократию».

«Это режим народа, чередования власти. Это голосование. И когда мы голосуем, мы должны уважать результаты», — заявил он на новостном сайте G1.

Хулио Сезар де Арруда в пятницу участвовал в первой встрече Лулы с военачальниками.