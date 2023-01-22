Мачу-Пикчу закрыли из-за беспорядков, эвакуированы 400 туристов

Из-за непрекращающихся беспорядков в Перу был закрыт объект всемирного наследия Мачу-Пикчу, популярный у туристов со всего мира.

Министерство культуры Перу объявило в субботу в Лиме, что исторический объект культуры инков был закрыт «из-за социальной ситуации для защиты неприкосновенности посетителей». Мера применяется «до дальнейшего уведомления».

Около 400 туристов, блокированных у знаменитой стоянки инков, были эвакуированы в город Куско.

Во второй половине дня спасатели «доставили на поезде 418 местных и иностранных туристов из поселка Мачу-Пикчу в Куско», сообщило министерство туризма в Twitter, отметив, что среди доставленных около 300 иностранцев.

По словам министра туризма Луиса Фернандо Эльгуэро, посетители Агуас-Кальентеса «не могли уехать, потому что железнодорожные пути в некоторых местах были повреждены».

Во время протестов доступ в Мачу-Пикчу неоднократно ограничивался. Работа близлежащего аэропорта Куско была приостановлена.

Сотни иностранных туристов были блокированы в окрестностях Мачу-Пикчу в середине декабря.