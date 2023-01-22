«Шпигель» уличил главу Минобороны ФРГ во лжи, заявив, что все данные по танкам Leopard были у правительства еще летом

По сообщению СМИ, правительству Германии придется объясниться по вопросу о возможной поставке Украине современных танков Leopard.

Как сообщал в субботу «Шпигель», Минобороны располагало подробным списком различных моделей Leopard, которые имеются в войсках и могут быть рассмотрены для поставки в Украину с начала лета 2022 года.

Таблица классифицируется как секретная и имеется в распоряжении «Шпигель», говорится в сообщении.

На координационной встрече в Рамштайне, новый глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что поставки танков будут согласованы после детализации их наличия у Бундесвера и производителя.