Счетная палата Украины поведет аудит расходов Минобороны после скандала с закупками продовольствия для фронта

По официальной информации, министр обороны Украины Алексей Резников выступит перед парламентом в Киеве с сообщениями о закупках продовольствия для армии по завышенным ценам.

Резников приглашен на слушания, сообщила в субботу национальной телекомпании «Суспільне медиа» заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Бесугла. Кроме того, Счетная палата внимательно изучит финансовую деятельность Минобороны.

Ранее в Киеве наделали шума сообщения СМИ о том, что Минобороны закупает продукты питания для своих солдат по ценам, до трех раз превышающим розничные цены в магазинах.

В контракте на 13 миллиардов гривен (300 миллионов евро) была завышена реальная стоимость закупок продовольствия для фронта.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в июне. Условия вступления включают верховенство права и прогресс в борьбе с коррупцией, где Украина, несмотря на многочисленные усилия последних лет, по-прежнему занимает последнее место в мире.

