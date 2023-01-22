ВВС США нанесли авиаудар по джихадистам в Сомали, уничтожив 30 боевиков

По данным американских военных, в результате авиаудара США в рамках миссии по оказанию помощи правительственным войскам в Сомали погибло около 30 боевиков исламистской группировки «Аш-Шабаб».

Операция произошла недалеко от города Галкад, примерно в 260 км к северо-востоку от столицы Могадишо.

В течение последних нескольких дней за контроль над городом боролись сомалийская армия и боевики «Аш-Шабаб».

По данным Африканского командования США, воздушный удар в пятницу был нанесен в тот момент, когда более 100 боевиков вели атаку на позиции регулярных войск.

Ранее исламисты убили семерых солдат при штурме военной базы в Галькаде. Министерство информации Сомали заявило, что десятки боевиков были уничтожены.

Аль-Шабаб борется с центральным правительством Сомали с 2006 года, стремясь установить экстремистский исламистский режим. Хотя группировку вытеснили из Могадишо и других районов, они продолжают атаковать военные и гражданские объекты.

В прошлый понедельник правительство заявило, что его армия и местные ополченцы захватили портовый город Харардхер, который с 2010 года был ключевым центром снабжения «Аш-Шабаб».