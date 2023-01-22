Президент Болгарии категорически против отправки Софией оружия Украине
Президент Болгарии Румен Радев выступает против передачи оружия Украине. Политик выступает против военной поддержки Киева, опасаясь эскалации конфликта.
Агентство ТАСС, цитируя президента Болгарии пишет, что "военная помощь Киеву может привести к глобальному конфликту".
"Самая главная ценность – это мир и человеческая жизнь. Доставка оружия (Киеву – ред.) означает, что мы тушим пожар бензином. Значит жертв будет больше", - прокомментировал Радев ситуацию в Украине в интервью "Радио Дарик".
Как подчеркнул президент Болгарии, поддержка Киева также приводит к ситуации, при которой конфликт закончится только в момент "полного краха одной стороны, что неизбежно и постепенно ведет нас к глобальному конфликту".
Политик добавил, что это означает, что может быть применено и ядерное оружие.
"Я продолжаю отстаивать свою позицию, согласно которой Болгария не должна посылать оружие для поддержки этого конфликта", — добавил Радев.
Опубликовано: Николай Скира