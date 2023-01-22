Посол Украины в Германии: Нам нужны немецкие танки - и сейчас

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев раскритиковал позицию Германии по передаче Киеву танков Leopard, сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным СМИ, этот вопрос доминировал на переговорах западных союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, где встречались представители стран-поставщиков Киева.

После встречи Берлин так и не принял решение о передаче танков Киеву.

"Честно говоря, мы ожидали гораздо большего от наших немецких партнеров. Нам нужны немецкие танки - и сейчас", - прокомментировал ситуацию Алексей Макеев, посол Украины в Берлине в интервью агентству dpa.

Между тем, Reuters со ссылкой на слова замглавы МИД Польши Павла Яблонского сообщает, что Варшава может отправить танки Leopard в Украину даже без согласия Германии.