Саудовская Аравия все еще надеется поглотить Liberty Media, чтобы транслировать гонки F1

Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность добавить гонки Формулы-1 в свой растущий портфель спортивных инвестиций.

В прошлом году сделка с владельцем F1 Liberty Media сорвалась, так как компания не была заинтересована в продаже популярной франшизы.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) оценил вливания в этот бизнес в более чем 20 миллиардов долларов.

PIF по-прежнему заинтересован в этом активе и будет серьезным участником торгов, если Liberty Media передумает и решит его продать, сообщили источники знакомые с ситуацией.

