В Бразилии начато расследование геноцида коренного населения амазонских джунглей

Правительство Бразилии распорядилось начать расследование «геноцида» в отношении коренного народа яномами, сообщили официальные источники.

Федеральная полиция будет нести ответственность «со следующего понедельника» за расследование, которое поручил провести министр юстиции Флавио Дино, с целью прояснить ситуацию о возможных преступлениях против человечности совершенных в отношении туземцев Амазонии.

В субботу Дино сопровождал президента Луиса Инасиу Лулу да Силва в амазонском штате Рорайма, на границе с Венесуэлой, чтобы оценить на месте ситуацию, в которой оказались яномами из-за «отсутствия медицинской помощи» в последние годы.

Лула обвинил своего предшественника Болсонару в «бесчеловечном» обращении с яномами за время его пребывания у власти.

Он отметил, что бывший президент активно поддерживал компании по добыче полезных ископаемых и лесозаготовки на землях коренных народов.

