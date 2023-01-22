Премьер-министром Новой Зеландии станет бывший глава полиции Крис Хипкинс

Бывший министр полиции и образования Новой Зеландии Крис Хипкинс сменит уходящего премьер-министра Джасинду Ардерн.

44-летний политик был официально утвержден в качестве преемника комитетом Лейбористской партии в воскресенье вместе со своим будущим заместителем Кармелом Сепулони, представителем жителей тихоокеанских островов.

Хипкинс объявил на пресс-конференции в воскресенье, что в среду он будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра.

Ранее глава правительства страны Ардерн, которая заняла этот пост в 2017 году, неожиданно объявила, что уйдет в отставку до 7 февраля, заявив, что у нее не хватает сил продолжать работу.

