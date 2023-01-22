Business Insider: Экс-министр обороны Ламбрехт с ведома Шольца запретила инвентаризацию танков Leopard

Как установили журналисты немецкого издания Business Insider, бывшая глава Министерства национальной обороны Кристин Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard.

В пятницу, 20 января на американской базе в немецком Рамштайне состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины.

Одной из обсуждаемых тем стала передача Германией танков Leopard. Новый глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус решил не идти на этот шаг. По его словам, он заказал инвентаризацию этой бронетехники в Германии — это "возможная подготовка к возможному решению" о передаче танков.

"Почему предшественница Писториуса Кристин Ламбрехт не заказала инвентаризацию?" – недоумевают журналисты Business Insider.

Они утверждают, что "то не было оплошностью, это был холодный расчет" и как им удалось установить из нескольких источников в Минобороны, бывший министр запретил инвентаризацию танков.

По данным немецкого портала, "это не могло произойти без ведома Олафа Шольца".