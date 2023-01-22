В Мадриде прошла крупная демонстрация против правительства Санчеса

Несколько десятков тысяч человек провели в субботу в Мадриде демонстрацию против правительства премьер-министра Педро Санчеса при поддержке правой оппозиции и ультраправых.

Демонстранты потребовали отставки Педро Санчеса, некоторые из них несли портрет премьер-министра, перечеркнутый словом «предатель».

По оценкам силовиков в митинге на площади Сибелес в Мадриде приняли участие около 30 000 человек, но организаторы назвали цифру в 700 000 человек.

Демонстрация, организованная по призыву правых организаций гражданского общества, получила поддержку Народной партии (НП), главной оппозиционной партии, и ультраправого формирования Vox. 2023 год станет решающим для политики Испании годом выборов.

Правые возмущены решением правительства отменить уголовную ответственность за подстрекательство к мятежу.

Обвинение было выдвинуто против девяти каталонских лидеров, приговоренных к тюремному заключению за участие в попытке отделения Каталонии в 2017 году.

