США рекомендовали Украине не удерживать Бахмут и не проводить наступление

Последняя поставка американского оружия и обеспеченная подготовка - только тогда Украина должна начать крупное наступление в войне с Россией. Это порядок действий, рекомендованный Соединенными Штатами, сообщает Reuters.

Чиновник в беседе с небольшой группой журналистов на условиях анонимности сказал, что США придерживаются своего решения не поставлять танки Abrams Украине в это время на фоне танкового спора с Германией.

Президент США Джо Байден на этой неделе одобрил новый пакет вооружений для Украины на 2,5 миллиарда долларов. Во время конференции в Белом доме он заверил журналистов, что "Украина получит всю необходимую ей помощь".

"Переговоры США с Украиной о любом контрнаступлении велись в контексте гарантии того, что украинцы потратят достаточно времени на обучение использованию новейшего оружия, поставленного США", — сказал собеседник агентства.

По мнению американцев, наступление Украины было бы более эффективным, если бы военные закончили обучение и дождались значительных поставок нового оружия.

В последние дни в Киеве находилась высокопоставленная американская делегация, в том числе заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

Reuters приводит мнение представителя администрации Байдена о том, что украинцам следует обратить внимание на то, сколько сил и ресурсов они вкладывают в защиту Бахмута.