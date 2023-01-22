Spiegel: Германия готова передать Украине 19 танков Leopard 2A5 с разрешения канцлера Шольца

Германия может отправить Украине танки, если на то даст добро канцлер страны Олаф Шольц.

Издание Spiegel сообщает о готовности Германии передать Украине танки Leopard. При этом отмечается, что список боевых машин уже составлен.

Также Spiegel отмечает, что Германия готова отправить Вооруженным силам Украине 19 танков. Скорее всего, это будут танки модели Leopard 2A5.

От того, чтобы техника была отправлена в Украину, ее отделяет лишь личное согласие канцлера страны Олафа Шольца.