Илон Маск объявляет о новой, более дорогой подписке на скрытие рекламы в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск объявил в субботу в серии сообщений в своей социальной сети, что предложит «более дорогую подписку», которая позволит избавиться от рекламы.

Речь идет о радикальном изменении бизнес-модели Twitter, который до сих пор полагался на таргетированную рекламу для получения дохода, до запуска первой платной подписки в середине декабря.

«Реклама в Twitter слишком частая и ее слишком много. По этим двум параметрам мы будем действовать в ближайшие недели», — написал Илон Маск.

Новая подписка с нулевой рекламой станет частью более широкой стратегии, о которой американский миллиардер объявил в своем твите, по пересмотру присутствия рекламы в социальной сети.