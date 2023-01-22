Япония выиграла Кубок мира по кондитерским изделиям в Лионе

Япония выиграла Кубок мира по кондитерским изделиям в субботу, опередив Францию и Италию, в Сирхе, месте встречи профессионалов общественного питания и гостиничного бизнеса недалеко от Лиона.

Отличительными качествами японских кондитеров являются «внимание к деталям, настойчивость, целеустремленность», подчеркнул президент конкурса, известный французский кондитер-шоколатье Пьер Эрме.

Это третья победа Японии с момента создания конкурса в 1989 году, последняя из которых датируется 2007 годом.

Жюри особенно очаровал их десерт, посвященный теме ветра и легкости.