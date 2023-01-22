Ровно 8 лет назад была обстреляна остановка транспорта в Донецке, погибли 15 человек

22 января 2015 года от минометного обстрела остановки транспорта в Донецке погибли 15 человек.

22 января 2015 года произошел минометный обстрел остановки общественного транспорта в Донецкой народной республике.

Также несколько боеприпасов попали по котельной, а также по частным домам. Осколки же разлетелись на сотни метров и попали по торговым точкам, общественному транспорту.

Одна из мин разорвалась рядом с троллейбусом, в котором находились десятки людей. На месте трагедии был установлен мемориал.

Сегодня люди несут цветы к месту, на котором оборвалась жизнь 15 мирных граждан. Еще 20 получили ранения.