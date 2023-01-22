В Китае за неделю в больницах зарегистрировано почти 13 000 смертей, связанных с Covid

Китай в субботу сообщил о 13 000 смертей от Covid-19 в больницах в период с 13 по 19 января, при этом высокопоставленный чиновник заявил, что подавляющее большинство населения уже инфицировано новым вариантом.

В пресс-релизе Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уточняется, что за этот период 681 пациент умер в больнице от дыхательной недостаточности, вызванной Covid, и 11 977 — от других заболеваний в сочетании с вирусом Covid-19.

Эти данные не включают случаи, когда больной скончался от коронавируса дома.

В середине января, более чем через месяц после отмены ограничений в области здравоохранения, Китай сообщил о примерно 60 000 случаев смерти от Covid в медицинских учреждениях страны в период с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года.