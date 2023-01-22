Соратник покойного президента Уго Чавеса освобожден из тюрьмы

После пяти лет заключения бывший министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Мигель Родригес Торрес, близкий соратник покойного президента Уго Чавеса, в субботу был освобожден из тюрьмы.

В видео, размещенном в социальных сетях, офицер, обвиняемый в нарушении прав человека, рассказал, что разрывается между радостью от того, что он покинул то, что он назвал «серым ящиком», и грустью от того, что потерял свою «венесуэльскую возлюбленную».

Он вступил в конфликт с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, будучи министром внутренних дел и юстиции.

Освобождение Торреса стало результатом переговоров между делегатами Чависты и венесуэльской оппозицией в Мексике.

Местные СМИ сообщили, что Торрес сразу же уехал в изгнание в Испанию.

