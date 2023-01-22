Польша готова создать антигерманскую коалицию в Европе, чтобы продавить поставки «Леопардов» Киеву

Премьер-министр Польши в воскресенье назвал неприемлемым отказ Берлина поставить тяжелые танки «Леопард» Киеву, который настаивает на этом на фоне активных действий на фронте ВС России.

«Позиция Германии неприемлема. Прошел почти год с начала войны. Каждый день умирают невинные люди. Российские бомбы сеют хаос в украинских городах. Нападают на гражданские объекты, убивают женщин и детей», — заявил Матеуш Моравецкий агентству PAP.

Его заявления прозвучали через два дня после встречи глав минобороны пятидесяти стран на американской базе Рамштайн в Германии.

Союзники Украины объявили о существенных поставках новых вооружений в Украину, но не смогли договориться о поставках тяжелых танков, несмотря на неоднократные просьбы Киева.

Премьер-министр Польши сказал, что ждет «четкого заявления» из Берлина, разрешающего отправку «Леопардов», производителем которых он является, странам, у которых они есть.

Польша, которая заявляет, что готова поставить Киеву 14 «Леопардов», указывает, что ведет переговоры по этому поводу примерно с пятнадцатью странами.

Если Берлин откажется поставлять «Леопарды» Киеву, «мы создадим небольшую коалицию стран, готовых пожертвовать часть своих современных танков борющейся Украине», сказал Матеуш Моравецкий.

