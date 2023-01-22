Британского экс-премьера Бориса Джонсона обвинили в кумовстве

Британская оппозиция призывает провести независимое расследование в отношении бывшего премьер-министра Бориса Джонсона по обвинениям в кумовстве.

Газета Sunday Times сообщила, что председатель BBC Ричард Шарп давал финансовые консультации будущему главе правительства незадолго до его назначения.

Согласно отчету, в конце 2020 года Шарп помог своему давнему другу Джонсону оформить гарантию по кредиту на сумму до 800 000 фунтов стерлингов (911 000 евро).

Вскоре после этого Шарп был официально назначен новым премьер-министром на должность председателя BBC.

Председатель Би-би-си назначается монархом по предложению премьер-министра и министра культуры. Общественный вещатель не участвует в процессе отбора.

«Финансовые дела этого опального премьер-министра становятся все более туманными и еще больше затягивают Консервативную партию в болото», — заявила генеральный секретарь Лейбористской партии Аннелиз Доддс.

Речь идет о серьезных вопросах: «Почему эти деньги никогда не были задекларированы, и что именно он обещал этим очень щедрым друзьям взамен столь щедрых займов?»

Джонсон и Шарп отвергли обвинения. Представитель Джонсона сообщил «Санди Таймс», что во время личной встречи с Шарпом и канадским предпринимателем Сэмом Блитом, дальним родственником Джонсона, который в конечном итоге дал ему гарантию, речь шла не о финансах.

Джонсон не раскрыл помощь Блита, потому что это была помощь родственника без конфликта интересов.

