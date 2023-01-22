Минобороны Великобритании заявило о трудностях в наращивании численности ВС России

По оценкам британцев, России будет сложно реализовать увеличение численности своих вооруженных сил.

«Скорее всего, у России возникнут трудности с поиском персонала и оборудования для планируемой экспансии», — заявило министерство обороны Британии на своем ежедневном брифинге.

Министр обороны России Сергей Шойгу недавно объявил, что Россия увеличит численность вооруженных сил с 1,15 до 1,5 млн солдат.

«Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, исходит из того, что повышенная угроза обычных вооружений будет сохраняться в течение многих лет после нынешней войны на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты отмечали, что в заявлениях экс-министра МВД Украины Авакова, который во многом причастен к событиям госпереворота на Украине 2014 года, в первые месяцы СВО уже шла речь о ведении партизанской войны и развитии диверсионной деятельности в ВСУ и других нацформированиях.