В Ирландии нарушитель ПДД искусал полицейского

Офицер Garda (ирландской полиции) получил серьезные ранения в результате нападения на него в Дублине в субботу утром.

Это произошло после того, как полиция отреагировала на звонок об опасном вождении в торговом центре Gulliver's Retail Park. Офицер был ранен в результате нападения при попытке арестовать мужчину.

Ирландская телекомпания RTÉ сообщила, что офицер был укушен во время нападения и получил травмы руки и пальцев.

По данным полиции, он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи с травмами, которые не угрожают жизни.

Мужчина в возрасте 30 лет был арестован и доставлен в отделение, где он находится в настоящее время.