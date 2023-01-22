Симоньян посоветовала Германии не закрашивать кресты не переданных ВСУ танках

Маргарита Симоньян высказалась о передаче танков Германии Вооруженным силам Украины.

Руководитель российского телевизионного канала Russia Today Маргарита Симоньян высказалась о передаче Германией танков Вооруженным силам Украине.

Она заявила, что военным, которые будут отправлять танки Украине, не стоит даже замазывать крестны, нарисованные на башнях танков.

"Если немцы будут поставлять танки Украине, пусть уж тогда кресты не закрашивают. Чего уж стесняться", -написала Симоньян в своем тг-канале.