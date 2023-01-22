Spiegel: Украине не получает танки от Германии из-за нежелания Шольца

Немецкие СМИ обвиняют Олафа Шольца в том, что страна не передает танки Украине.

Олаф Шольц до сих пор не дал добро на передачу Германией танков Leopard Вооруженным силам Украины.

Из-за этого в парламенте Германии депутаты разделились на два лагеря - одни выступают против передачи танков, а другие хотят ускорить их отправку.

На происходящее отреагировали в том числе и в Польше. Премьер-министр страны Моравецки заявил, что даже если Германия не передаст танки, то это сделает Польша.