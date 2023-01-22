Соцсети призвали к блокировке товаров из Швеции после сожжения Корана

Сожжение Корана во время акции протеста у посольства Турции в Стокгольме станет большим препятствием для переговоров с Турцией о членстве Швеции в НАТО.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал субботний инцидент «преступлением на почве расовой ненависти» — эта акция также вызвала возмущение в других странах с мусульманским большинством.

Министр иностранных дел Швеции дистанцировался от акции и осудил ее как «исламофобскую провокацию».

Акция протеста небольшой группы во главе с датским правым экстремистом Расмусом Палдуданом в субботу в Стокгольме была санкционирована полицией.

По сообщению шведского информационного агентства ТТ, возле посольства Турции был сожжен экземпляр Корана — священного текста ислама.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём написал в Твиттере: «Швеция имеет широкую свободу выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я поддерживаем высказанные мнения».

Резкая критика в адрес Швеции последовала из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании, Египта и Марокко.

Министерство иностранных дел Марокко было «шокировано тем, что шведские власти одобрили этот неприемлемый акт», сообщает госагентство MAP. Этот акт оскорбил более миллиарда мусульман и разожжет ненависть между религиями и народами.

В социальных сетях некоторые пользователи уже призвали бойкотировать шведских поставщиков товаров и услуг.

МИД Турции заявил, что допущение такого «антиисламского акта» под «прикрытием свободы слова» неприемлемо. Лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу и прокурдская оппозиционная партия ДПН также осудили сожжение Корана. В субботу вечером перед консульством Швеции в Стамбуле прошли акции протеста.

За несколько часов до акции протеста в Стокгольме Турция отменила запланированный на следующую пятницу визит министра обороны Швеции Пола Джонсона в Анкару. Предполагалось, что Швеция получит визу Турции для вступления в НАТО.

Маловероятно, что Национальное собрание Турции проголосует за предложение до парламентских и президентских выборов, которые, как ожидается, будут перенесены на май.

Конфликт может дать толчок для активизации политических сторонников президента Реджепа Тайипа Эрдогана в предвыборной кампании. В прошлом он уже использовал конфликты с Западом для консолидации националистических групп.

