Шольц пообещал Украине поддержку, выступая в Париже, но ни слова о танках

Канцлер Олаф Шольц пообещал Украине постоянную поддержку европейцев, выступая на празднике по случаю 60-летия Елисейского договора в Париже.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину — столько, сколько потребуется, и настолько всесторонне, насколько это необходимо. Вместе, как европейцы, защищать наш европейский мирный проект», — сказал Шольц в начале церемонии.

Шольц подчеркнул необходимость франко-германского сотрудничества «как движущей силы объединенной Европы».

«Путинский империализм не победит», — сказал Шольц: «Мы не позволим Европе вернуться к тому времени, когда политику заменило насилие, а наш континент разрывали на части ненависть и национальное соперничество».

Что касается сотрудничества с Францией, канцлер сказал, что франко-немецкий двигатель был «компромиссной машиной — хорошо смазанной, но порой слишком громкой».