Минобороны ФРГ не комментирует ситуацию с перечнем запасов Leopard

Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать сообщение «Шпигель», согласно которому уже несколько месяцев доступен подробный перечень запасов основных боевых танков Leopard.

«Мы не комментируем сообщения», — заявила пресс-секретарь министерства.

При этом она сослалась на заявления федерального министра обороны Бориса Писториуса в интервью Bild am Sonntag, где он ссылается на необходимость дальнейшей работы с союзниками о ЕС и НАТО по поставкам танков Leopard.

Писториус заявил в пятницу на международной конференции на базе США в Рамштайне в земле Рейнланд-Пфальц, что он организовал проверку запасов основных боевых танков Leopard для возможной поставки в Украину.

В воскресенье он отдал приказ своим подчиненным, которые проверят наличие различных типов танков в вооруженных силах и в промышленности.