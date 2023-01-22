Минобороны ФРГ не комментирует ситуацию с перечнем запасов Leopard
Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать сообщение «Шпигель», согласно которому уже несколько месяцев доступен подробный перечень запасов основных боевых танков Leopard.
«Мы не комментируем сообщения», — заявила пресс-секретарь министерства.
При этом она сослалась на заявления федерального министра обороны Бориса Писториуса в интервью Bild am Sonntag, где он ссылается на необходимость дальнейшей работы с союзниками о ЕС и НАТО по поставкам танков Leopard.
Писториус заявил в пятницу на международной конференции на базе США в Рамштайне в земле Рейнланд-Пфальц, что он организовал проверку запасов основных боевых танков Leopard для возможной поставки в Украину.
В воскресенье он отдал приказ своим подчиненным, которые проверят наличие различных типов танков в вооруженных силах и в промышленности.
Опубликовано: Тарас Медведев