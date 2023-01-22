На Рождество в Перу проходит фестиваль кулачных боёв

Пока в Европе, США и других странах мира украшают дома и улицы праздничными инсталляциями, тут принято наминать друг другу бока и физиономии.

Название фестиваля — Таканакуй — вряд ли что-то скажет человеку непосвящённому; он проводится 25 декабря, на католическое Рождество.

Считается, что в этот особенный день необходимо все негативные эмоции оставить в году уходящем, чтобы в новый войти духовно и морально очищенным и просветлённым.

У мордобития в святой день есть определённые правила и процедуры, что и понятно — иначе бы праздник не обходился без гор трупов на городских перекрёстках и площадях.

Поединки между обиженными проводятся на специально сооружённых аренах, а за их пределами места традиционным забавам нет.