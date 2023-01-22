ВС РФ ликвидировали схрон с оружием и взрывчаткой близ Запорожской АЭС в Энергодаре

Владимир Рогов рассказал, что служащие ВС РФ ликвидировали украинский схрон с оружием и взрывчаткой недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре.

22 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что российские силовики обнаружили крупный схрон боеприпасов, оружия и военной формы Вооружённых сил Украины в городе Энергодар Запорожской области, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция.

Рогов уточнил, что данный схрон был обнаружен при обыске «в частном доме, где раньше жил местный “казачий генерал”, который уехал на подконтрольную Киеву территорию».

При обыске силовики нашли 3 автомата Калашникова, 1300 патронов разного калибра, 7 гранат, 15 тротиловых шашек и военная форма украинского образца, которые были «нейтрализованы».