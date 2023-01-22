Интернациональный легион обвиняет ВСУ в махинациях с поставками медикаментов и готов опубликовать компромат

Руководство ВСУ, которое отвечает за работу интернационального легиона, проводит коррупционные схемы с поставками медикаментов, сообщает Daily Mail в воскресенье, 22 января.

В публикации идет речь о записи телефонного разговора пресс-секретаря легиона Эмеши Файк с неким источником, в котором она рассказала о таких случаях.

По заявлению издания, СБУ уже работает по отстранению Файк от обязанностей и подозревает ее в связях с российскими спецслужбами.

Но по мнению журналистов, Файк имеет компромат на руководство ВСУ и может использовать его для шантажа.

Ранее сообщалось, что Счетная палата Украины намерена провести аудит Минобороны после утечки информации о поставках продовольствия на фронт по завышенным ценам.