Стрелок из Монтерей-Парка все еще на свободе, число жертв достигло 10 человек

Полиция сообщила, что еще об одном погибшем в результате стрельбы в студии бальных танцев в калифорнийском городе Монтерей-Парк.

Стрельба произошла около 22:20 по местному времени в субботу (06:20 по Гринвичу в воскресенье). В это время тысячи людей съехались в Монтерей-Парк на празднование Китайского Нового года.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес заявил, что разыскивает подозреваемого, который скрылся с места происшествия, но не предоставил никаких других подробностей о нем.

Капитан Эндрю Мейер сказал, что на место происшествия прибыли экстренные службы и обнаружили, что посетители «выбегали с криком».

Свидетели утверждают, что стрелок с автоматом открыл стрельбу по людям в студии танца. Многие из них бросились в поисках безопасного укрытия в ближайшие к ней заведения.