Британская компания создала бионические протезы для инвалидов ВСУ
2023-01-22 16:04
Потерявшие руки в результате взрыва фугаса, двое украинских военных одними из первых получили протезы нового типа.
Андрей и Виталий стали героями репортажа ВВС и были сняты с бионическими руками.
Британская технологическая компания Open Bionics разработала протезы, напечатанные на 3D-принтере, и отправила команду техников в Мюнхен, где украинским военным было проведено протезирование.
Благотворительная организация Superhumans при поддержке Министерства здравоохранения Украины в настоящее время строит больницу во Львове для помощи тем, кто потерял конечности.
Опубликовано: Тарас Медведев