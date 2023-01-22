Британская компания создала бионические протезы для инвалидов ВСУ

Потерявшие руки в результате взрыва фугаса, двое украинских военных одними из первых получили протезы нового типа.

Андрей и Виталий стали героями репортажа ВВС и были сняты с бионическими руками.

Британская технологическая компания Open Bionics разработала протезы, напечатанные на 3D-принтере, и отправила команду техников в Мюнхен, где украинским военным было проведено протезирование.

Благотворительная организация Superhumans при поддержке Министерства здравоохранения Украины в настоящее время строит больницу во Львове для помощи тем, кто потерял конечности.

